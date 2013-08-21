Девушка выпрыгнула с третьего этажа, чтобы сбежать от насильника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Макеевского горуправления милиции, 14-летняя девушка находилась в подъезде одного из домов по улице Щербакова. В этот момент к ней подошел незнакомый мужчина, схватил за руку и силой затащил в квартиру, где насильно пытался вступить с ней в половую связь. Воспользовавшись тем, что насильник отвлекся, девушка выпрыгнула из окна третьего этажа. Оказавшись на улице, она позвонила маме.

Затем мама с дочкой приехали в Советский райотдел милиции, где заявили о случившемся.

В милиции рассказали, что при подаче заявления потерпевшей девочке стало плохо, правоохранители вызвали «скорую помощь», и врачи прибыли вовремя, так как при падении с 3 этажа несовершеннолетняя получила травму, и впоследствии ее в больнице прооперировали.

По словам начальника уголовного розыска Советского райотдела милиции Алексея Нечаева, благодаря профессиональным и грамотно проведенным действиям, уже через два часа правонарушитель был задержан, им оказался 42-летний ранее судимый местный житель.

Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетней), ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Фигурант находится под стражей.