Во Львове провели обыск в горсовете и БТИ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры львовской области, сегодня, 20 августа, следователи отдела расследования коррупционных правонарушений прокуратуры Львовской области совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины во Львовской области провели обыски в структурных подразделениях Львовского горсовета и Областного коммунального предприятия Львовского областного совета Бюро технической инвентаризации и экспертной оценки (ОКП ЛОС «БТИ и ЭО») в связи с незаконным отчуждением объектов недвижимости, которые принадлежат общине Львова.

Как отмечается в сообщении, следственные действия проводят в пределах досудебного расследования по фактам принятия заведомо неправосудных судебных постановлений и злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами ОКП ЛОС «БТИ и ЭО».

«Установлено, что 13 объектов недвижимости, оценочная стоимость которых составляет более 3 млн. грн, на основании этих постановлений, а также в результате незаконных действий должностных лиц ОКП ЛОС «БТИ и ЭО», противоправно отчуждено в интересах нескольких физических лиц. Как выяснило следствие, судья на протяжении 2011-2012 годов, рассматривая гражданские дела, заключил ряд мировых соглашений, признавая за истцами – физическими лицами право собственности на объекты недвижимости на основании несуществующих долговых обязательств. В дальнейшем на основании указанных постановлений регистраторами ОКП ЛОС «БТИ и ЭО» зарегистрировано право собственности», - информирует областная прокуратура.

Таким образом, действиями вышеупомянутых должностных лиц вызваны тяжелые последствия, то есть совершены преступления, предусмотренные ст.364 ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением), 375 ч.2 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, постановления или постановления) УК Украины.

В настоящее время следователями прокуратуры и СБУ уже выявлена и изъята документация на 8 незаконно отчужденных объектов, а также у одного из бывших регистраторов бюро технической инвентаризации обнаружено более 100 инвентаризационных дел на другие объекты недвижимости во Львовской области, около 3 тысяч отдельных служебных документов и чистых бланков свидетельств о регистрации прав собственности.