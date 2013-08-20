Украина в июле заняла 9-е место в мировом рейтинге производителей стали

Об этом говорится в сообщении Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA).

По итогам семи месяцев Украина заняла в этом рейтинге десятую строчку с показателем 19,532 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года производство стали в стране сократилось на 1,1%.

Согласно сообщению, по итогам июля лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 65,470 млн тонн (рост на 6,2% к июлю 2012 года).

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Далее лидеры расположились в следующем порядке: Япония (9,297 млн тонн, +0,5%), США (7,567 млн тонн, +3,3%), Индия (6,660 млн тонн, +4,3%), Россия (5,748 млн тонн, -2,4%), Южная Корея (5,553 млн. тонн, -5,8%), Германия (3,397 млн тонн, -5,4%), Бразилия (2,950 млн тонн, -1,4%) и Турция (2,822 млн тонн, -10,1%).

В целом в прошлом месяце по сравнению с июлем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 2,7% - до 132,325 млн тонн.

В отчете ассоциации за семь месяцев 2013 года позиции лидера также удерживает Китай – 455,800 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,1%). Далее следуют: Япония (64,007 млн тонн, +1,1%), США (50,670 млн тонн, -5,3%), Индия (46,286 млн тонн, +2,7%), Россия (40,432 млн. тонн, -2,9%), Южная Корея (38,611 млн тонн, -5,3%), Германия (24,969 млн тонн, -2,1%), Турция (20,229 млн тонн, -4%), Бразилия (19,924 млн тонн, -2,1%).

В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 64 страны увеличили производство стали в целом на 2% - до 921,6 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

В Украине по итогам семи месяцев 2013 года производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 9,523 млн тонн. Также в январе-июле 2013 года было произведено 10,179 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 2,8% больше показателя за аналогичный период 2012 года.