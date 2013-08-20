В Черкассах начали делать каштанам инъекции

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на начальника отдела экологии горисполкома Владимира Гусаченко, обрабатывают деревья приглашенные из Польши специалисты. В стволе они высверливают несколько отверстий глубиной до 6 см и специальным шприцем вводят препарат. Отверстие закрывают чопом. За полгода проведут повторную прививку. После такой процедуры препарат находится в стволе дерева до шести лет. Каштановая моль погибает, когда поедает листья дерева.

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По словам Гусаченко, программа борьбы с каштановой молью в Черкассах рассчитана на 5 лет. Первый год инъекции получат каштаны в центре города на бульваре Шевченко, где их более 1,5 тысячи. В следующем году – еще полторы тысячи деревьев на центральных улицах города.

По его словам, в целом на программу спасения черкасских каштанов от каштановой моли выделено почти 300 тыс. грн. Если на протяжении двух лет эксперимент заработает, ассигнования на эту программу увеличат.

Справка УНИАН. В Польше інсектофунгицид “Камеркил” применяют с 2003 года. Он безопасен для дерева и природной среды.

В Черкассах насчитывается около 30 тысяч каштанов.