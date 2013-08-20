В Кировоградской области инвалид без руки и ноги переплыл водохранилище

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС области, сегодня, 20 августа, член Центра активной социально-психологической реабилитации инвалидов "Добрада", инвалид I группы (нет правой ноги и правой руки) Сергей Михайленко в сопровождении спасателей осуществил заплыв через Кременчугское водохранилище на 3000 метров.

Заплыв длился более часа.

По теме: Севастопольский пловец переплыл Босфор со связанными руками

После финиша мужчина рассказал, что наконец осуществил свою мечту и чувствует себя отлично. В прошлом году мужчина уже осуществлял заплыв, однако тогда дистанция была меньше - тысяча метров. Также Михайленко пообещал, что преодолеет еще большую дистанцию, однако когда именно собирается осуществить новый заплыв — не уточнил.