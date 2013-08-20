Украинцев пугают подорожанием бензина уже в сентябре

Цены на бензин в Украине в сентябре-октябре 2013 года могут повыситься на 20-30 копеек за литр из-за существенного снижения объемов поставок топлива, вследствие внеплановой остановки в начале августа крупнейшего поставщика нефтепродуктов — Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь).

Об этом говорится в сообщении консалтинговой группы "А-95", которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в августе дефицит поставок составит около 100 тыс. тонн, или 25% от ожидаемого уровня потребления автомобильных бензинов. В сентябре Мозырский НПЗ закроется на плановый двухмесячный ремонт и дефицит сохранится.

По теме: Украина сократила производство бензина почти вдвое

По данным «А-95», по итогам первого полугодия 2013 года около 35% всех нефтепродуктов, ввозимых в Украину, приходилось на Мозырский НПЗ.

По мнению экспертов, переориентация на альтернативные источники поставок, которые обладают большей себестоимостью за счет более высоких логистических затрат, может привести к коррекции цен в опте, а в дальнейшем и в рознице на 20-30 коп. за литр.

«Ситуация очень напряженная, если учесть, что в июне и июле рынок также работал с дефицитом 50 и 60 тыс. тонн соответственно», – цитирует пресс-служба директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна.

По словам эксперта, для обеспечения потребления активно использовались ранее накопленные запасы, которые с учетом «форс-мажорного» снижения поставок в августе серьезно истощены.

«В связи с проблемами закупок в Беларуси рынок будет вынужден переориентироваться на другие направления. В частности ожидается увеличение на 30-40 тыс. тонн поставок бензина из Литвы и Польши (с НПЗ концерна «Орлен»), на 40-50 тыс. тонн – через Феодосийскую нефтебазу (ВЕТЭК, «ЛУКОЙЛ», WOG, «Галнафтогаз»), на 10-20 тыс. тонн – через другие порты и сухопутные границы (Венгрия, Туркменистан, страны Средиземноморья)», - говорится в сообщении.

Также в компании не исключают, что во второй половине сентября на рынок нефтепродуктов начнет поступать топливо с Одесского НПЗ в объеме около 35 тыс. тонн в месяц.

Аналитики «Консалтинговой группы А-95» подчеркивают, что ресурсный дискомфорт ожидается только в отношении моторных бензинов, тогда как ситуация с дизельным топливом пока не вызывает опасений.

Как ранее сообщал УНИАН, продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в июле 2013 года увеличились на 6,8% - до 303,9 тыс. тонн по сравнению с 284,5 тыс. тонн в июне т.г.

Продажи дизельного топлива населению через сеть АЗС в июле текущего года увеличились по сравнению с июнем до 188,3 тыс. тонн с 166 тыс. тонн.