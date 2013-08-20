В Минагрополитики намерены упорядочить работу ярмарок

С таким требованием к руководителям местных органов власти обратился министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Он считает, что эффективное взаимодействие с местными властями облегчит фермерам и членам сельхозкооперативов выход на рынок, а также станет началом создания заготовительно-сбытовой сети "Родное село".

"Сегодня с продовольственными ярмарками сложилась ситуация, когда их используют в большинстве регионов как площадку для спекулянтов. Часть ярмарок заполонила продукция, не имеющая никакого отношения к сельхозпроизводству. Никакого компромисса здесь не будет: там должны торговать фермеры, единоличники и члены кооперативов. Вместе с развитием оптовых продовольственных рынков это позволит селянам продавать свою продукцию по более выгодной цене, а жители городов получат доступные и качественные продукты питания", - отметил Присяжнюк.

"Руководство местных администраций должно дать соответствующие поручения отделам торговли - проинформировать селян о путях доступа к ярмаркам, местах и датах их проведения. Телефонный опрос, проведенный Консультационным центром Минагрополитики, свидетельствует о том, что сегодня такой информации производитель продукции не имеет. Эффективная коммуникация между властью и производителями станет весомой составляющей создания заготовительно-сбытовой сети "Родное село", - заверил министр. - Государство гарантировало сельхозпроизводителям два места, где они могут выгодно реализовать свою продукцию - оптовые рынки и ярмарки. Именно туда будет ехать аграрий со своим урожаем, который в этом году очень высок. На ярмарках ему не придется тратить деньги, чтобы представить свою продукцию. Вместе с тем, он получает достойную прибыль".