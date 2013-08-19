Медики шокированы вскрытием умершего курсанта-пограничника

Во время вскрытия медики обнаружили серьезные патологии почек и сердца парня, сообщает Gazeta.ua.

Во время бега курсанту внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. На учебном полигоне занимались первокурсники. По плану был бег с ускорением.

На полигоне дежурили военные медики. Через минуту они были на месте, начали реанимировать курсанта, однако все меры и введение лекарств не дали положительного эффекта.

Каретой скорой помощи курсанта доставили в реанимационное отделение городской больницы. В течение часа врачи боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.

Как отмечает издание, медики были шокированы, когда во время вскрытия увидели серьезные патологии внутренних органов, в частности, сердца и почек. Врачи удивляются - пройти медицинскую комиссию с такими недостатками было невозможно, поэтому не исключают, что родные умершего заплатили за медосмотр, пишет газета.

Не известно, понесет ли кто-то наказание за смерть парня, ведь родители сразу написали заявление, что не имеют претензий ни к академии, ни к больнице.

После смерти курсанта в академии срочно начала работу медицинская комиссия. Здоровье всех первокурсников проверяют заново, чтобы удостовериться, что предоставленные в академию справки действительно соответствуют состоянию здоровья курсантов.