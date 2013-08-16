Российская таможня заявляет, что международных законов не нарушала

Об этом заявил в пятницу глава ФТС Андрей Бельянинов.

"Я считаю, что ФТС России действовала в рамках своей компетенции, мы не нарушали никаких международных обязательств. И если это принесло неудобства и дискомфорт участникам внешнеэкономической деятельности, я приношу свои извинения, но мы всегда будем стоять на страже экономических интересов РФ", - сказал Бельянинов журналистам.

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В качестве примера он привел задержание в пятницу на Ростовской таможне груза в 30 тонн мяса, который следовал из Украины без сопроводительных документов. С ним же перевозилась и кондитерская продукция. "К сожалению, такие эпизоды бывают, возможно, этим и было продиктовано (ужесточение контроля на границе)", - передает «Прайм».

Напомним, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины, после чего украинские компании заявили, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.

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Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов ранее сегодня заявил, что Киев в понедельник решит, обращаться ли во Всемирную торговую организацию по поводу проблем с экспортом в Россию.