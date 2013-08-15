СБУ нашла современные боеприпасы на кладбище во Львове

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 14 августа на улице Шевченко, 128, на территории Яновского кладбища, в ходе поисковых мероприятий работники Управления СБУ в Львовской области обнаружили полиэтиленовый пакет с взрывоопасными предметами.

Правоохранители установили, что в пакете находились взрывоопасные предметы современного производства, а именно: 3 учебно-имитационных патрона, 2 электродетонатора, 2 корпуса гранаты Ф-1 (боевые), 1 взрыватель гранаты Ф-1, 176 патронов калибра 5,45 мм.

Боеприпасы были изъяты работниками Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном управлении МВД Украины в Львовской области. Проводится доследственная проверка.

В сообщении не указывается, почему сотрудники СБУ проводили поисковые мероприятия по выявлению взрывчатки именно на территории кладбища.

Справка УНИАН. На Яновском кладбище во Львове похоронены, в частности, выдающиеся украинские деятели: генерал УГА Мирон Тарнавский, Ольга Басараб и другие, около тысячи воинов, павших в боях за Львов в ноябре 1918 года, и пленные украинско-польской войны 1918-19 годов.

Кладбище расположено на улице Шевченко, на околице исторической местности города - Клепарова. Его площадь составляет около 38 га. Более 200 тысяч захоронений расположены на 68 полях.