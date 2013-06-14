СБУ нашла тайник со снарядами

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, в Каневском районе сотрудники СБУ обнаружили на территории Государственного историко-культурного заповедника «Трахтемиров» вблизи села Григорьевка тайник со значительным количеством боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Его обустроили «черные копатели», которые осуществляют нелегальные раскопки на местах боевых действий.

С привлечением специалистов-пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъято и обезврежено 141 единица боеприпасов, а именно: 37 артиллерийских снарядов калибра 105, 76 мм и 105 минометных мин и калибра 50 мм.