Неоднократно судимый сбежал из изолятора

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 14 августа в промежутке между 4.00 и 6.00 Фомин совершил побег из Марьинского ИВС.

В настоящее время Марьинским РО ГУМВД Украины в Донецкой области устанавливается местонахождение сбежавшего.

Разыскиваемый ранее судим за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.185 (кража), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 187 (разбой) УК Украины.

По информации правоохранителей, в данное в ИВС выехало руководство областного управления милиции, ГУ МВД в Донецкой области. На месте будет проведена проверка, каким образом удалось совершить побег заключенному из здания, в котором установлены камеры наружного и внутреннего наблюдения.

Правоохранители обратились к жителям области, «всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого» с просьбой сообщить об этом милиции.