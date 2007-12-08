Правительство должно повысить цены на украинский газ

Кабинет министров Украины должен повысить цены как на природный газ, добываемый в Украине, так и на газ, потребляемый предприятиями коммунальной теплоэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты в рамках круглого стола на тему "Цена на газ в Украине в 2008 году - элемент политического давления или экономическая необходимость?".

По мнению народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Сергея СОБОЛЕВА, если государство и в дальнейшем будет искусственно сдерживать цены на газ, это приведет к крайне негативным последствиям в отношении НАК "Нафтогаз Украины". "Если мы и дальше будем сдерживать цену на газ..., зайдем в ситуацию, когда будет объявлен дефолт в отношении "Нафтогаза Украины", – сказал депутат.

Схожей позиции придерживается и доктор экономических наук, номер 84 в избирательном списке НУ-НС, Владимир ЛАНОВОЙ. "Нам необходимо повысить цену на газ внутренней добычи", – сказал он.

В то же время эксперт отметил необходимость заблаговременного согласования цены на импортный природный газ. По его словам, повышение цены на газ заставит промышленные и коммунальные предприятия проводить более эффективную политику энергосбережения. "Повышение цены будет болезненной, но и полезной для украинской экономики. Нам необходимо предпринимать кардинальные шаги по переходу на возобновляемые источники энергии и энергосбережение", - считает В.ЛАНОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Контракты на поставку газа в Украину в 2007 году были подписаны между "RosUkrEnergo A.G" (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".

4 декабря т.г. Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м. на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.