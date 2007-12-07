Кинах: запас прочности у украинской экономики невелик

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» и.о. министра экономики Анатолий Кинах заявил, что на показатели экономического развития все больше влияет политическая ситуация. «На уровень инфляции и потребительских цен крайне негативно повлиял масштабный уровень популистских обещаний политиков. А также то, что мы в течение года при заблокированном парламенте не приняли целый ряд важных законов: в частности, мы не приняли в очередной раз Налоговый кодекс», – сказал Кинах.

«Мы не приняли целый пакет законов по формированию эффективных и прозрачных земельных отношений, цивилизованного рынка земли в Украине. А это крайне важно для привлечения инвестиций, развития АПК, – посетовал и.о. министра экономики. – Не принят закон о государственном земельном кадастре, о рынке земли, целый пакет законов о защите земли. Сорвано принятие пакета законов о корпоративных отношениях: в первую очередь – закона об акционерных обществах, который очень важен для защиты прав акционеров и противодействия рейдерству, формирования фондового рынка. Сюда можно добавить и замороженную пенсионную реформу, не принятый Трудовой кодекс, массу проблем, связанных с инновационной инфраструктурой и т.д.»

Кинах сделал неутешительный вывод: «Несмотря на достаточно высокие макропоказатели, мы понимаем, что запас прочности у нас невелик».

Полностью интервью с и.о. министра экономики Анатолием Кинахом читайте в завтрашнем номере журнала "Профиль"