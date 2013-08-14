Shell включила «Интерпайп» в свой список

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Интерпайп».

Ранее компания Shell не рассматривала возможность использования труб украинского производства для реализации проектов в Украине из-за их неподходящего качества, и намеревалась импортировать трубы, в частности, из Японии.

Квалификация производства «Интерпайп», как сообщается, прошла в рамках заключенного в 2012 году меморандума о взаимопонимании между Shell и "Интерпайп", определяющего основные направления сотрудничества двух компаний, с целью возможного использования труб производства «Интерпайп» как в реализации проектов в Украине, так и за ее пределами. В частности, Shell переквалифицировала завод «Интерпайп Сталь» как поставщика стальной заготовки для производства обсадных и насосно-компрессорных труб и «Интерпайп НМТЗ» - как производителя труб для транспортировки нефти и газа определенного сортамента.

«В рамках выполнения условий меморандума Shell провела квалификацию производства Интерпайп и включила заводы компании в список одобренных поставщиков «Шелл» по определенным видам продукции»,- говорится в сообщении «Интерпайп».

Компания также приводит мнение ведущего инженера по бурению Shell в Украине Робина Нойтона. Комментируя результаты квалификации, он, в частности, отметил: «Мы продолжаем работать с «Интерпайп» и по другим направлениям, чтобы квалифицировать более широкий спектр трубной продукции для использования Shell как в Украине, так и по всему миру», - цитирует Нойтона пресс-служба «Интерпайп».

В свою очередь, директор по стратегии и развитию компании «Интерпайп» Денис Морозов подчеркнул, что сейчас ведется работа по созданию нового типа трубной продукции.

«На сегодняшний день мы переквалифицировали определенные продуктовые линейки и работаем над созданием нового типа труб с премиальными соединениями, чтобы соответствовать требованиям Shell к работе в сложных геологических условиях», - цитирует пресс-служба Морозова.