Цена импортного газа для Украины немного снизилась

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на сайте министерства.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за июль 2013 года, которая составляет 406,56 долларов США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, цена российского газа по контракту 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром», с учетом «харьковской скидки», в июне 2013 года составила 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, цена российского газа в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. В то же время министр сообщал, что цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.