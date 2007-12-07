У Президента знают, с какой инфляцией Украина встретит Новый год

Инфляция по итогам 2007 года составит около 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге

“Я думаю, что конец года мы встретим с 16% инфляции”, - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине инфляция в ноябре 2007 года против ноября 2006 года составила 15,2%, в январе-ноябре 2007 года против января-ноября 2006 года - 12,5%.

Согласно сообщению, инфляция в ноябре против октября т.г. составила 2,2%, в январе-ноябре (к декабрю прошлого года) - 14,2%.

В Украине инфляция в октябре против сентября т.г. составила 2,9%, в январе-октябре (к декабрю прошлого года) - 11,7%.

Инфляция в октябре 2007 года против октября 2006 года составила 14,8%, в январе-октябре 2007 года против января-октября 2006 года - 12,2%.

Справка УНИАН. При формировании Госбюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, рост ВВП - 6,5%, рост промышленного производства - 8%.

В мае Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал инфляцию в Украине на уровне 7,2%, рост ВВП - на уровне 5,8%. В ноябре банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 6,8% и ухудшил прогноз инфляции - до 11,5%

В октябрьском прогнозе Международный валютный фонд ухудшил данные по инфляции в Украине в 2007 году с 11,3% до 11,5%.

В ноябре Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 9,7% до 12,5%.

Инфляция по итогам 2006 года составляла 11,6%, в 2005 году - 10,3%.