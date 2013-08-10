В Тернопольской области пьяный сбил на тротуаре беременную девушку и ее мать

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей областного управления милиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером в Бучаче.

В результате наезда автомобиля 40-летняя жительница райцентра погибла, а ее беременную дочь с тяжелыми травмами доставили в реанимацию районной больницы.

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Установлено, что 33-летний водитель «Москвича», наехавший на пешеходов, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).