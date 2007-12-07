ГАИ будет оказывать первую медпомощь пострадавшим в ДТП
06:51, 07 декабря 2007Общество
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В Полтавской области сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было прийнято начальником УМВД Украины в Полтавской области Михаилом ВЕРШНЯКОМ.
«Бывает такое, что пострадавшие в ДТП умирают из-за запоздалого оказания первой медицинской помощи. А наши работники смогут положить шину на поломанную ногу, сделать инъекцию обезболивающего и другое», – сказал он.
М.ВЕРШНЯК отметил, что сейчас работники Полтавской медицинской академии разрабатывают программу, которая поможет сотрудникам ГАИ возобновить медицинские знания.
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