ГАИ будет оказывать первую медпомощь пострадавшим в ДТП

В Полтавской области сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было прийнято начальником УМВД Украины в Полтавской области Михаилом ВЕРШНЯКОМ.

«Бывает такое, что пострадавшие в ДТП умирают из-за запоздалого оказания первой медицинской помощи. А наши работники смогут положить шину на поломанную ногу, сделать инъекцию обезболивающего и другое», – сказал он.

М.ВЕРШНЯК отметил, что сейчас работники Полтавской медицинской академии разрабатывают программу, которая поможет сотрудникам ГАИ возобновить медицинские знания.