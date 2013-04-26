Маршрут "Хюндая" продлят до Запорожья (расписание)

Как говорится в сообщении пресс-службы, дорога от Киева до Запорожья займет 6 час. 50 мин. Стоимость проезда составит 376 грн для вагонов первого класса и 275 грн – для второго.

«Поезд № 168К Киев - Днепропетровск - Запорожье-1 будет отправляться из Киева в 07 час. 15 мин и прибывать в Запорожье в 14 час. 05 мин. Поезд № 168П Запорожье-1 - Днепропетровск - Киев будет отправляться из Запорожья в 15 час. 59 мин. и прибывать в Киев в 22 час. 49 мин.», - сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Госпредприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

В настоящее время скоростные электропоезда категории «Интерсити+» следуют из Киева только в Днепропетровск, Донецк, Львов и Харьков.