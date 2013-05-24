Экс-мэр Черкасс Одарич стал подозреваемым по уголовному делу

"А вот и ответ на вчерашнюю поспешность в суде... меня вызывают на допрос к следователю в качестве подозреваемого. Насколько понимаю, дело по увольнению Шабанова и Невесенко (бывшие заместители мэра - ред.). Пятница, вторая половина дня ... Все понятно", - написал Одарич в своем Facebook перед допросом.

Само общение со следователем продлилось 3,5 часа.

"Интересно, что телеграмма о вызове меня на допрос в качестве подозреваемого была отправлена ​​еще 21 мая. А на допросе следователь сообщил, что "прокурор подозрение еще не подписал". Как такое может быть?", - возмутился Одарич.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Сосновский районный суд Черкасс оставил в силе решение горсовета от 24 апреля о прекращении полномочий мэра Черкасс Сергея Одарича. Судья Сосновского районного суда города Черкассы Елена Марцишевська объявила решение, Одаричу отказано в удовлетворении его иска в Черкасскому горсовету. Суд отклонил все требования Одарича.

В комментарии после заседания суда адвокат Одарича Валентина Теличенко заявила, что это решение стало еще одним из тех, которые свидетельствуют о проблемах правосудия в Украине и негативно скажется на репутации страны.

24 апреля депутаты Черкасского горсовета досрочно прекратили полномочия мэра Черкасс Одарича. "За" проголосовали 40 депутатов из 42 присутствующих. Решение об отставке мэра инициировали представители фракции Партии регионов.

Однако Одарич считает решение нелегитимным, поскольку для такого решения необходимо 2/3 голосов, а в Черкасском горсовете голосуют 60 депутатов и городской голова. Соответственно, две трети - это 41.