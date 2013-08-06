Умер Дмитрий Гройсман

Об этом сообщили его знакомые в социальной сети Facebook. Близкие говорят, что у Дмитрия была болезнь сердца. Информацию о преждевременной смерти Дмитрия Гройсмана подтвердила сайту "Хвиля" адвокат Татьяна Монтян, которая находилась с ним в дружеских отношениях.

Дмитрий Гройсман родился в Виннице. По образованию врач-патологоанатом и правовед. В 1993-м — один из основателей винницкой группы организации Международная амнистия. С 1994-го по 2000-й — координатор национальной кампании по отмене смертной казни в Украине. В 1998 году создал и возглавил организацию по защите прав человека Винницкая правозащитная группа.