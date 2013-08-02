В Днепродзержинске банда из милиционеров отбирала у людей машины

14:53, 02 августа 2013
Общество
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В Днепропетровской области группа вымогателей отбирала у граждан автомобили и продавала через Интернет

Участковый - под стражей

В Днепродзержинске Днепропетровской области вчера, 1 августа, была задержана группа вымогателей в составе 5 человек, которые с помощью удостоверений работников МВД отбирали у граждан автомобили и продавали их через Интернет, или тем же самым владельцам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, в составе группы был участковый инспектор одного из райотделов милиции Днепродзержинска.

«На протяжении 2013 года указанные лица подыскивали автомобили, которые использовались владельцами с нарушением действующего законодательства, – без растаможивания, надлежащей регистрации и тому подобное. Потом звонили по телефону владельцам, якобы с целью купить автомобиль, прибывали на встречу в форме сотрудника милиции и, используя служебные удостоверения работников МВД, отбирали автотранспорт», - говорится в сообщении прокуратуры

По такой схеме злоумышленники незаконно завладели пятью автомобилями престижных марок.

Все задержанные извещены о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.289 и ч.2 ст.189 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством и вымогательство).

Двоим подозреваемым, среди которых участковый инспектор, избрана мера пресечения в виде удержания под стражей, еще двоим, среди которых женщина – домашний арест.

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Максимальный срок заключения по санкциям указанных статей – лишение свободы на срок до 8 лет.

Теперь проводится комплекс следственных действий для установления причастности указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории области.

По информации источника УНИАН, кроме участкового милиционера, еще несколько подозреваемых по этому делу были сотрудниками правоохранительных органов.

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