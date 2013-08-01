В Алуште толпа чуть не учинила самосуд над дерзким виновником ДТП (видео)

По словам очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ 2109 решил обогнать троллейбус, но увидев на встречной полосе преграду сделал резкое движение и его авто развернуло поперек дороги перед троллейбусом, пишет Твоя газета. По счастливой случайности в этом ДТП никто не пострадал, транспортные средства тоже не были задеты.

После этого нарушитель стал агрессивно себя вести в отношении водителя троллейбуса, кидаясь в него алюминиевыми банками и сопровождая свои действия потоком брани. После этого виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, но очевидцы не дали ему этого сделать

Возмущенная его состоянием и неадекватным поведением толпа намеревалась свершить над ним самосуд. Спасаясь от гнева очевидцев, горе-водитель и его пассажиры (два парня и девушка) закрылись в автомобиле и наотрез отказывались покинуть транспортное средство. Лишь прибывшим на место происшествия сотрудникам ГАИ удалось вытащить их наружу.