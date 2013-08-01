Смертельное ДТП: Автобус «Львов-Трускавец» столкнулся с подводой

В Львовской области рейсовый пассажирский автобус столкнулся с подводой. Один человек погиб.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие случилось 31 июля, около 13.40, вблизи села Криница Николаевского района. На момент аварии в салоне автобуса находилось 14 пассажиров.

51-летний водитель маршрутного автобуса сообщением «Львов-Трускавец», двигаясь в направлении города Трускавец, совершил столкновение с подводой.

В результате ДТП от полученных травм погиб на месте происшествия возница - 46-летний житель села Криница.

По теме: В ДТП с участием автобуса Тернополь-Ровно погиб капитан милиции

Пассажиры автобуса не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится доследственная проверка.