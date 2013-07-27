В Черновцах мужчина выехал на переезд прямо под поезд (фото)

Утром 27 июля около 7:30 автомобиль «Фольксваген Транспортер», двигаясь по улице Хотынской в Черновцах, выехал на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме и работающей сигнализации светофора, которая запрещала движение транспортным средствам.

Грубое нарушение правил дорожного движения 25-летним черновчанином, который управлял «Фольксвагеном», завершилось столкновением автомобиля с поездом «Ларга-Черновцы», сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Черновицкой области.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Политравмы получила 20-летняя пассажирка «Фольксвагена», которая была доставлена к больнице скорой медицинской помощи.

В связи с аварией задержка движения поезда составила 53 минуты.