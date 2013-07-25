Половина бизнесменов претендуют заниматься торговлей

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

«Подавляющее большинство субъектов хозяйственной деятельности, которые планируют заниматься торговлей, избирают розничную торговлю разных направлений – по большей части в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания и напитками. Так, торговать в розницу планируют 1,005 тыс. юридических и 39,383 тыс. физических лиц-предпринимателей. Оптовую торговлю основным видом своей деятельности декларируют 5,953 тыс. юридических и 5,844 физических лиц-предпринимателей», - цитирует пресс-служба директора Департамента государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Александра Барбелюка.

По данным Укргосреестра, наибольшие показатели регистрации бизнеса с начала года зафиксированы в Киеве, а также Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщал УНИАН, согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 9 декабря 2010 года в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.