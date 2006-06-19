Москаль просит Президента не продавать «Массандру»

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадий МОСКАЛЬ обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг Национального производственно-аграрного объединения «Массандра».

Об этом УНИАН сообщила советник Представительства Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА.

По ее словам, насколько известно, министр аграрной политики Украины Александр БАРАНИВСКИЙ обратился с письмом к министру экономики Украины, где представил предложения о включении ряда предприятий к приватизации, в том числе НПО «Массандра».

Постоянный Представитель обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Кабинету Министров Украины с просьбой не включать Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» в перечень предприятий, которые подлежат приватизации, и сохранить уникальное производство.

Объединение “Массандра” основано в 1897 году и является одним из стабильно работающих предприятий не только Крыма, но и Украины. Головной завод производит марочные десертные и крепкие вина, многие из которых на международных конкурсах и выставках отмечены золотыми медалями. В подземных галереях находится уникальный в мире музей - винотека, который хранит образцы виноделия, начиная с хереса де ля Фронтьера урожая 1775 г., портвейна красного «Ливадия» 1894 г., в общей сложности более миллиона бутылок коллекционных вин разных марок и веков.

На сегодняшний день объединение «Массандра» имеет 4 тысячи гектаров виноградников и ежегодно производит свыше 10 миллионов бутылок элитного вина, из которых 65% идут на экспорт. Только в прошлом году головной завод уплатил 12 млн. грн. налогов, отметила Л.МОХОВА.