Фюле надеется, что после вильнюсского саммита ассоциация станет необратимой

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле надеется, что саммит “Восточного партнерства” сделает процесс политической ассоциации и экономической интеграции с партнерами необратимым.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, об этом он заявил сегодня в Батуми на конференции “Европейский путь Грузии: Восточные европейские партнеры ЕС – вперед к Вильнюсскому саммиту”.

“Я надеюсь, что саммит одобрит долгосрочную повестку дня для “Восточного партнерства” на последующие два года, которая сделает процесс политической ассоциации и экономической интеграции между Европейским Союзом и восточными партнерами необратимым”, - сказал комиссар.

В то же время он отметил, что для этого необходима полная реализация всех предусмотренных шагов.

Фюле подчеркнул, что не все партнеры хотят двигаться вперед с одинаковой скоростью.

“Восточное партнерство” – не смирительная рубашка. Это нашим партнерам определять, что они имеют в виду под «более тесными отношениями с Европейским Союзом». Мы можем предложить решения относительно поддержки широкого разнообразия путей для помощи нашим партнерам, которые хотят более тесных отношений”, - сказал он.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что, невзирая на возможное разнообразие в подходах, сотрудничество будет требовать от партнеров осуществления необходимых реформ и соблюдения общих ценностей.

Как сообщал УНИАН, “Восточное партнерство” – программа ЕС, основанная в 2009 году для более тесного сотрудничества с восточными соседями ЕС. В программе принимают участие 6 стран-соседей ЕС: Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.