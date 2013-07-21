В Крыму из-за аварийного приземления перевернулся самолет (фото)

В Крыму в результате аварийного приземления перевернулся самолет, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в автономии.

Согласно сообщению, 21 июля в с. Пятихатка Красноперекопского района при выполнении сельскохозяйственных работ на рисовых чеках самолет Ан-2 в результате потери мощности двигателя совершил аварийную посадку и перевернулся на кабину.

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Сообщение об инциденте поступило в службу спасения г. Красноперекопск в 9.35, на место происшествия выехали мобильно-оперативная группа пожарно-спасательной службы. Пострадавших нет, причина аварии устанавливается и проводится расследование обстоятельств происшествия.