Несколько десятков «титушков» запугивают активистов в Десятинном переулке (фото)
16:48, 20 июля 2013Общество
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Несколько десятков молодых людей спортивной внешности пришли на территорию незаконного строительства в Десятинном переулке 3-5 в Киеве и запугивают активистов.
На Десятинный пришло несколько десятков "титушков" / Фото: Тиждень
Это сообщает Тиждень со ссылкой на общественную инициативу «Воля».
Молодые люди отказывают объяснить, что они там делают / Фото: Тиждень
Активистке Марине Соловьевой так и не удалось получить ответ на вопрос о цели их пребывания в переулке.
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По словам активистки, действия молодчиков говорят сами за себя: они пытаются помешать людям, с утра начавшим демонтаж забора.
Как сообщал УНИАН, сегодня несколько десятков активистов и киевлян пришли к незаконному строительству в Десятинном переулке и пытаются его прекратить. В частности активисты почти демонтировали ограждающий забор и проводят ликвидацию незаконного подкопа под соседние дома.
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