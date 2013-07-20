Несколько десятков «титушков» запугивают активистов в Десятинном переулке (фото)

Это сообщает Тиждень со ссылкой на общественную инициативу «Воля».

Активистке Марине Соловьевой так и не удалось получить ответ на вопрос о цели их пребывания в переулке.

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По словам активистки, действия молодчиков говорят сами за себя: они пытаются помешать людям, с утра начавшим демонтаж забора.

Как сообщал УНИАН, сегодня несколько десятков активистов и киевлян пришли к незаконному строительству в Десятинном переулке и пытаются его прекратить. В частности активисты почти демонтировали ограждающий забор и проводят ликвидацию незаконного подкопа под соседние дома.