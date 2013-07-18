Эксперт говорит, что после кризиса на Кипре резко вырос товарооборот Украины и Белиза

"У нас сейчас резко вырос товарооборот с Белизом. Невероятно резко. Белиз бьет рекорды, там невероятный рост. Я так понимаю, что часть бизнеса ушла (с Кипра. - Ред.) туда. Так что у нас бизнесмены довольно быстро перестраиваются", - сказал эксперт.

Он также предположил, что после кризиса на Кипре бизнес, ранее работавший через эту страну, разделится на две категории и продолжит работать или через такие государства, как Австрия, Нидерланды, Ирландия, или через Белиз и Каймановы острова.

Эксперт добавил, что кризис на Кипре стал символом завершения эпохи первоначального накопления капитала.

4 июля парламент принял в целом правительственный законопроект, предусматривающий ратификацию конвенции с Кипром об избежании двойного налогообложения.

ВВС Украина