Пограничники говорят, что в Украину массово едут грузинские нелегалы

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе Украины, последний случай произошел в воскресенье, 14 июля.

Двух граждан Грузии с малолетним ребенком, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, задержали пограничники отдела «Красная Таловка» Луганского отряда. Во время контроля пограничного режима, неподалеку от украинского поселка Благовещенка, правоохранители остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением гражданина Украины. В салоне авто были обнаружены два гражданина Грузии с ребенком. Супруги вместе со своим четырехлетним сыном намеревались попасть в Россию. В отношении задержанных иностранцев составлены документы административного производства. Гражданином Украины в настоящее время занимаются другие правоохранительные органы.

В Госпогранслужбе также отметили, что на прошлой неделе несколько групп незаконных мигрантов – выходцев из Грузии, сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на Закарпатье. Нарушители пытались незаконно попасть в страны Евросоюза.

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В целом в последнее время отмечается существенное увеличение количества граждан Грузии, которые незаконно пытаются пересечь государственную границу, говорится в сообщении. С начала года за незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил пребывания в Украине пограничники уже задержали более 110 граждан Грузии. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла в 1,5 раза. Конечной целью их путешествия являются страны ЕС и Российская Федерация. Из-за жесткого миграционного законодательства для граждан Грузии большинство из них пытается попасть туда через территорию Украины. Прибыв к нам официально, с частной целью поездки, уже через некоторое время граждане Грузии задерживаются пограничниками при попытке нарушения государственной границы Украины. Нередко у задержанных изымают фальшивые документы или же вообще у них отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность, отмечают в Госпогранслужбе.