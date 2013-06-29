В Днепропетровске ночью сгорел дом, погибли три человека
11:04, 29 июня 2013Общество
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В Днепропетровске вследствие пожара в жилом доме погибли три человека, еще трое пострадали.
В пожаре погибли три человека, из них один ребенок
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел сегодня ночью в двухэтажном частном жилом доме на двух хозяев.
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Погибли три человека, из них один ребенок, трое пострадавших детей (2010-2012 р.н.) с ожогами разных степеней тяжести были госпитализированы в городскую больницу.
Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
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