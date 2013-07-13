Эксперт: создание зернового пула невыгодно Украине и практически невозможно

Это невыгодно для Украины, потому что: частично контроль над зерновым рынком Украины, в случае создания пула, переходит к России и Казахстану; обвинения в монополизме со стороны мирового сообщества будут больнее политической выгоды сближения трех стран; устранение конкуренции со стороны частных трейдеров приведет к ухудшению рыночной ситуации (либо) к чрезмерным издержкам государства по обеспечению деятельности такого пула», - заявил в комментарии УНИАН руководитель компании «ПроАгро» Николай Верницкий.

Реализация проекта, по мнению Верницкого, невозможна, поскольку работа государственного зернового оператора с функцией контроля рыночных цен может быть эффективной лишь при предоставлении ему монопольного положения на рынке.

«В современных рыночных, законодательных и прочих условиях Украины это невозможно. К тому же, Украина не отказалась окончательно от политики ограничения экспорта зерна в периоды, когда есть «угроза продовольственной безопасности» и не предложила альтернативные варианты по обеспечению такой безопасности. В то же время, выполнение обязательств в рамках совместного пула также может нести в себе угрозу продбезопасности страны», - заявил эксперт.

Кроме того, он отметил, что ни у одной из трех стран (Украина, Россия, Казахстан) нет опыта работы единого государственного оператора, и прецедентов такого образования на мировом рынке также нет.

По теме: Медведев и Азаров обсудили создание зернового пула

Как сообщал УНИАН, 12 июля глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили вопрос о возможности возвратиться к идее создания зернового пула.

Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном Причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.