В этом году Украина может экспортировать до 26 млн тонн зерна

В текущем маркетинговом году Украина сможет экспортировать 24-26 млн тонн зерна. Окончательные объемы будут зависеть от состояния посевов и перезимовки озимой пшеницы, и будут согласовываться между Министерством аграрной политики и продовольствия и зернотрейдерами. При этом вопрос продовольственной безопасности останется приоритетным.

Об этом сообщил сегодня в ходе видеоконференции в коммуникативном центре правительства замминистра аграрной политики и продовольствия Александр Сень, передает РБК-Украина.

«По предварительным оценкам, в этом маркетинговом году экспорт зерна может достичь 24-26 млн тонн. Это один из самых высоких показателей за всю историю независимости. А это значительно повысит авторитет нашего государства на мировом продовольственном рынке», – отметил Сень.

Окончательные объемы экспорта будут определены в зависимости от состояния посевов и перезимовки озимой пшеницы под урожай 2014 г. Однако, по словам замминистра агрополитики, в любом случае внутри страны будет обеспечена продовольственная безопасность. Для этого ведомство совместно с зернотрейдерами будет определять допустимые объемы продаж зерна за границу.