В Украине цены на зерно снижаются каждый день

Об этом они рассказали в ходе круглого стола «Защита сельхозпроизводителя от демпинга зернотрейдера», сообщает РБК-Украина.

В частности, почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич поддержал инициативу Президента Виктора Януковича по установлению на зерно минимальных цен. «В данной ситуации важно выйти на минимальную цену. Со стороны трейдеров, власти, банков, маркетинговой цепочки нужно сделать все для установления механизма минимальных цен, который дал бы перейти через этот сложный период, когда цены на зерно каждый день на 30-40 грн снижаются», – отметил он.

Для предотвращения практики занижения трейдерами цен на зерно, по словам Томича, государству нужно помочь товаропроизводителю в будущем самостоятельно выходить на внешний рынок. «Пока этого не произойдет, говорить о справедливом формировании цен на сельхозпродукцию не приходится», – убежден он.

Эксперты также отметили, что, в том числе, из-за занижения цен на сельхозпродукцию зернотрейдерами, прибыль отечественных аграриев одна из самых низких в мире. «Если брать в среднем, то фермеры на Западе получают от 80% мировой цены за свое зерно, тогда как украинские аграрии – от 55%. Разница в процентах, вроде бы, небольшая, но в перерасчете на деньги – это бешеные деньги», – сказал гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа.

Напомним, Президент Виктор Янукович поручил облгосадминистрациям провести совещание для предотвращения скупки зерна у украинских фермеров по заниженным ценам.

По словам министра аграрной промышленности Николая Присяжнюка, цена за тонну зерна должна быть не меньше 1600 грн, тогда как зернотрейдеры скупают украинское зерно по цене 1400 грн за тонну.