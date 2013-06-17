В Китае официально заявляют, что Сноуден не был их шпионом

Об отсутствии какой-либо связи Сноудена с правительством КНР официально заявили в МИД Китая.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сегодня заявила, что попытки связать деятельность Сноудена с интересами КНР, сделать его "китайским шпионом" являются "полным абсурдом", сообщает Синьхуа.

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Китайский дипломат заявила, что американская сторона должна уделять серьезное внимание озабоченностям и требованиям международного сообщества и граждан разных стран и дать необходимые разъяснения.

Как сообщал УНИАН, The Washington Post 6 июня опубликовала статью, в которой утверждалось, что Агентство национальной безопасности США и ФБР имеют доступ к серверам таких компаний, как Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple и получают оттуда любую интересующую их информацию о пользователях, включая частную переписку.

В интервью китайской газете The South China Morning Post Сноуден заявил, что граждане КНР и организации в Китае и Гонконге были предметом слежки со стороны Агентства национальной безопасности США (АНБ) по секретной программе PRISM с 2009 года.

Правительство США признало, что программа PRISM существует, но используется мсключительно для борьбы с терроризмом.