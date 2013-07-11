Билеты на поезда в Украину должны подорожать с дня на день​​, говорят в Миниинфраструктуры, которое и инициировало повышение платы за проезд по железной дороге, идет речь в сюжете ТСН.

Пассажиры на вокзале говорят, что о росте цен на проезд слышали и очень этим недовольны, ведь цены и так немалые.

В железнодорожных кассах билеты пока отдают по старым ценам, и когда те изменятся - не знают.

"Указаний никаких о подорожании билетов у нас не было", - сообщила кассир Оксана Сорока.

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Однако Укрзализныця гарантирует, что изменения станут ощутимыми уже через несколько дней, - отмечает ТСН.

В целом, до октября билеты подорожают на 20%. Чтобы для людей повышение цены было менее ощутимым, ее будут поднимать в два захода - на 10% в июле, а затем еще раз на 10% в октябре.