Эксперт: власть разыгрывает перед украинцами хороших полицейских

Дело об избиении журналистов будет развиваться в зависимости от политической целесообразности, чтобы с его помощью можно было выпустить пар в обществе. Об этом в эфире «5 канала» заявил политический эксперт, журналист Вадим Денисенко.

По теме: Суд перенес рассмотрение дела Титушко и трех его сообщников

«Я думаю, что здесь надо именно этот момент, как и сегодняшняя неявка одного из адвокатов, сочетать с ситуацией в Врадиевке. На самом деле, власть поняла, что нужно немного выпускать пар. Немножко выпускать пар - значит показать перед нами какую-то видимость объективности в деле Титушко, дела избиения в данном случае Сницарчук. То есть в данном случае перед нами разыграли хороших полицейских, сделали вид, что мы объединили все в единое дело. А дальше, ситуация будет затягиваться как можно дольше и будет развиваться исключительно по политической целесообразности ... Если будут считать, что пара выпущена - можно и здесь его не выпускать», - заявил Денисенко.