Старики, лежащие в пансионате, потеряли земельные участки

Как сообщили УНИАН в прокуратуре области, по результатам проверки, проведенной Светловодской межрайонной прокуратурой, установлено, что должностные лица указанного пансионата ненадлежащим образом исполняют свои служебные обязанности по контролю за соблюдением имущественных прав подопечных, имеющих в собственности недвижимое имущество, земельные участки и т. п.

Вследствие этого паи 15-ти подопечных фактически выбыли из их распоряжения. Земельные участки этих лиц используются арендаторами, однако средства за пользование владельцы земли не получают, о заключении договоров им также ничего не известно.

На прошлой неделе Светловодской межрайонной прокуратурой начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).