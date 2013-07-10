Эксперты: НБУ не вмешивается в валютный рынок

Такое мнение высказали опрошенные эксперты, комментируя свежую статистику НБУ о его операциях на валютном рынке.

«На данный момент курс доллара на межбанковском валютном рынке формируется исключительно рыночными методами и соответствует спросу и предложению на валюту. Небольшие колебания курса доллара в течение июня 2013 г. - это и есть политика гибкого курса, которая по своей сути предполагает изменения курса на несколько копеек, а не резкие скачки. В июле и августе 2013 года ситуация будет развиваться в таком же русле», - сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает РБК-Украина.

Он полагает, что курс гривна-доллар в нынешнем году будет колебаться в пределах 8,2-8,3.

Охрименко подчеркнул, что по результатам июня 2013 г. НБУ не проводил интервенций на валютном рынке и не продавал валюту из золотовалютных резервов (ЗВР). Все разговоры о том, что НБУ искусственно сдерживает курс гривны и распродает золотовалютные резервы, являются безосновательными и не соответствуют действительности, подчеркнул эксперт.

«Есть большая вероятность того, что правительство Украины решило не повышать коммунальные тарифы и не урезать зарплату бюджетникам и пенсии. Поэтому проще будет отдать кредиты МВФ, чем брать новые. Но ранее полученные кредиты МВФ шли на формирование ЗВР, а теперь их возвращают, и золотовалютные резервы уменьшаются», - объяснил Охрименко.

Руководитель аналитического подразделения ИК Concorde Capital Александр Паращий также отметил, что сейчас на валютном рынке наблюдается спокойная ситуация. «Даже, несмотря на некоторое снижение ЗВР НБУ, украинцы на эту тенденцию пока не реагируют», - сказал Паращий.

Также эксперты не ожидают дестабилизации рынка осенью, а спрос будет формировать, в основном, корпоративный сектор в связи с сезонным ростом бизнес-активности.