Кабмин предоставит льготные кредиты малому и среднему бизнесу

Об этом сказал директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Игорь Шевердин, сообщает Первый национальный.

Так, по информации Шевердина, на конец 2012 г. в Украине насчитывалось 344 тыс. малых предприятий, в том числе, 286,5 тыс. микропредприятий и 20,2 тыс. - средних предприятий.

«Если сравнить эти данные с 2011 г., то наблюдается тенденция роста количества малых предприятий на 25,7 тыс. или 8.1% (в 2011 г. их количество составляло 318,3 тыс.), а средних - на 0,9 тыс. или 4,7% (в 2011 г. - 19,3тыс.). 99,8% всех украинских предприятий являются малыми или средними. В сфере малого и среднего бизнеса занято около 6,8 млн. человек или 36,7% занятого населения трудоспособного возраста», - сообщил Шевердин.

По его мнению, сохранить положительную тенденцию позволит внедренная в Украине программа микрокредитования субъектов малого предпринимательства, которая дает предпринимателям возможность получить достаточно дешевый финансовый ресурс для развития бизнеса.

Кредитование в рамках данной программы осуществляется на конкурсной, возвратной основе с обеспечением выполнения обязательства по возврату бюджетных средств. Плата за пользование средствами установлена на уровне 1,5 учетной ставки НБУ на дату заключения договора.

«На сегодня учетная ставка Национального банка составляет 7%. Таким образом, плата за пользование микрокредитом составляет около 10,5%. Учитывая, что банки предоставляют кредиты субъектам малого предпринимательства под 18-20%, условия пользования бюджетными средствами в рамках программы микрокредитования почти вдвое выгоднее», - отметил Шевердин.

Микрокредиты предоставляются на сумму от 50-100 тыс. грн сроком до одного года, 100-250 тыс. грн сроком до трех лет с отсрочкой возврата основной суммы долга до одного года.

Кредиты могут привлекаться для производства, переработки и сбыта продукции, покупки техники, оборудования, освоения новых технологий, строительства и реконструкции производственных помещений с учетом приоритетных направлений развития экономики.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем по программе микрокредитования определена Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.