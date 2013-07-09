СМИ: Из-за утилизационного сбора ЕС будет судиться с Россией в ВТО

Европейский союз намерен сегодня обратиться в суд Всемирной торговой организации по поводу введения Россией утилизационного сбора на автомобили, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

"Надеемся, что этот вопрос будет решен быстро. Важно, чтобы Россия как член ВТО играла по правилам мировой торговли", - цитирует агентство источник.

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Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

Верховная рада Украины 4 июля 2013 года приняла закон о введении утилизационного сбора.