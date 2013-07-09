Украина предложила в совет «Сколково» трех ученых

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНИАН, договоренность о вхождении украинских ученых в Консультативный научный и Индустриальный советы Фонда «Сколково» была достигнута во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с делегацией Фонда "Сколково" в конце мая 2013 г.

Теперь Украина предложила в состав Консультативного научного совета Фонда «Сколково»: академика НАН Украины, вице-президента НАН Украины Антона Наумовца; академика, члена президиума НАН Украины, ректора Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» Михаила Згуровского; академика НАН Украины, председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимира Семиноженко.

*** "Сколково" - научно-технологический инновационный комплекс в Москве по разработке и коммерциализации новых технологий, первый в постсоветское время в России сооружаемый "с нуля" наукоград. В комплексе обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.