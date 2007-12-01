В больницу профзаболеваний доставлено 35 горняков с шахты им.Засядько

Сегодня в Донецке после взрыва на шахте им. А.Засядько в больницу профзаболеваний доставлено 35 горняков.

Как сообщил УНИАН главный врач больницы Евгений ГЛАДЧУК, часть горняков находится в состоянии средней тяжести, еще часть - в удовлетворительном состоянии.

Всем оказывается медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, в 6.00 в Донецке, на шахте им. Засядько, в 13-м западном конвейерном штреке пласта L1, на горизонте 1078 метров, произошел взрыв. В момент взрыва в шахте находились 385 горняков. 5 горняков травмированы. Взрыв произошел на том же горизонте, что и 18 ноября, когда погибли 100 горняков.