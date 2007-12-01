В ДТП пострадал посол Китая в Украине

Вчера около 20 часов 20 минут водитель автомобиля "Range Rover", двигаясь по тротуару на улице Саксаганского, не пропустил автомобиль "Mercedes Benz Е280", ехавший по проезжей части улицы Шота Руставели и столкнулся с ним.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Mercedes", среди которых, - посол Китайской Народной Республики в Украине, получили телесные повреждения и были госпитализированы.