В ДТП пострадал посол Китая в Украине
10:54, 01 декабря 2007Общество
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От ровера на мерседесе не уйдешь
Вчера около 20 часов 20 минут водитель автомобиля "Range Rover", двигаясь по тротуару на улице Саксаганского, не пропустил автомобиль "Mercedes Benz Е280", ехавший по проезжей части улицы Шота Руставели и столкнулся с ним.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Mercedes", среди которых, - посол Китайской Народной Республики в Украине, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
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