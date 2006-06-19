Погода на 20-24 июня

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, грозы, кое-где (кроме большинства западных областей) сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. В восточной части и в Крыму без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на юге местами до 31°, в западных и северных областях 20-25°; в Карпатах ночью около 10°, днем 14-19°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21-22 июня - облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, град, шквалы 15-20 м/с, 21 июня в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях местами сильные дожди. В восточных областях и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°, в южной части местами 30°, в западных, а 21 июня и в северных и центральных областях 19-24°.

23-26 июня - в западных и северных областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории, а 25-26 июня в Украине преимущественно без осадков. Повышение температуры ночью до 17-23°, днем до 26-32°, только в западных, а 23 июня и в северных и центральных областях ночью 13-19°, днем 21-27°.

27-29 июня - ночью преимущественно без осадков, днем отдельные кратковременные дожди. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, грозы, местами сильные дожди, по области кое-где град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 21-23°; по области ночью 13-18°, днем 20-25°.

21-22 июня - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, кое-где грозы, град, ночью 21 июня местами сильные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21 июня 19-24°, 22 июня 22-27°.

23-24 июня - ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура 23 июня существенно не изменится, 24 июня повысится ночью до 17-22°, днем до 26-30°.