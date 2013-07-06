7 июля в Украине до +36, на севере и западе пройдут дожди

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, на юге Крыма 23-25°, днем 27-32°, в южных областях местами 34-36°; в западных областях ночью 13-18°, днем 24-29°.

В Киеве и области ночью без осадков, утром и днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура в Киевской области ночью 17-22°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 20-22°, днем около 30°.

6 июля температура воды в Черном море 21-24°, Азовскому 25-26°, в Днепре возле Киева 24°.