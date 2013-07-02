Прокурор, расследующий изнасилование на Николаевщине: мне всё равно, кто там чей родственник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом зампрокурора Дмитрий Ефименко заявил вчера во время брифинга в прокуратуре Николаевской области.

«Никакого давления быть не может. Я этого прокурора не видел ни разу, он в отпуске, находится за пределами страны. Как дети не могут отвечать за своих родителей, так прокуратура не может отвечать за родственников своих работников. Есть совершенное преступление, подозреваемый является работником милиции, действительно, он - племянник прокурора Заводского района. О каком давлении может идти речь, когда он - прокурор Заводского района, а дело расследует следственное управление прокуратуры области. На кого давление? На меня?», - сказал Ефименко.

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Он сообщил, что лично курирует расследование по делу, которое также находится на контроле у прокурора Николаевской области.

«Я человек новый (в прокуратуре Николаевской области работает с 21 июня – УНИАН), мне все равно, кто там чей родственник. Я лично контролирую ход расследования этого дела с четверга. Уверяю: даже третье лицо – Евгения Дрижака, который имеет сейчас бесспорные для меня доводы относительно своего алиби, ждет та же ситуация, которая произошла с двумя лицами (задержанными Полищуком и Рабиненко – УНИАН), если нам станет известно что-либо. Уверяю: все, кто виноват, получат по своим заслугам. Никто не избежит. Никто никуда не денется», - заключил Ефименко.

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Как сообщал УНИАН, 29-летнюю девушку во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер и еще один мужчина задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.

Кроме того, потерпевшая женщина указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению данного преступления, однако указанный сотрудник милиции, в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.

Видеозапись регистратора в райотделе подтверждает, что милиционер не выходил из райотдела, прокуратура назначила проведение экспертизы для определения было ли вмешательство в видеозапись.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).