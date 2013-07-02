Прокурор, расследующий изнасилование на Николаевщине: мне всё равно, кто там чей родственник
Заместитель прокурора Николаевской области исключает возможность давления на следствие по делу об изнасиловании во Врадиевке со стороны родственника подозреваемого милиционера, работающего прокурором Заводского района Николаева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом зампрокурора Дмитрий Ефименко заявил вчера во время брифинга в прокуратуре Николаевской области.
«Никакого давления быть не может. Я этого прокурора не видел ни разу, он в отпуске, находится за пределами страны. Как дети не могут отвечать за своих родителей, так прокуратура не может отвечать за родственников своих работников. Есть совершенное преступление, подозреваемый является работником милиции, действительно, он - племянник прокурора Заводского района. О каком давлении может идти речь, когда он - прокурор Заводского района, а дело расследует следственное управление прокуратуры области. На кого давление? На меня?», - сказал Ефименко.
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Он сообщил, что лично курирует расследование по делу, которое также находится на контроле у прокурора Николаевской области.
«Я человек новый (в прокуратуре Николаевской области работает с 21 июня – УНИАН), мне все равно, кто там чей родственник. Я лично контролирую ход расследования этого дела с четверга. Уверяю: даже третье лицо – Евгения Дрижака, который имеет сейчас бесспорные для меня доводы относительно своего алиби, ждет та же ситуация, которая произошла с двумя лицами (задержанными Полищуком и Рабиненко – УНИАН), если нам станет известно что-либо. Уверяю: все, кто виноват, получат по своим заслугам. Никто не избежит. Никто никуда не денется», - заключил Ефименко.
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Как сообщал УНИАН, 29-летнюю девушку во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.
28 июня милиционер и еще один мужчина задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.
Кроме того, потерпевшая женщина указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению данного преступления, однако указанный сотрудник милиции, в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.
Видеозапись регистратора в райотделе подтверждает, что милиционер не выходил из райотдела, прокуратура назначила проведение экспертизы для определения было ли вмешательство в видеозапись.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).